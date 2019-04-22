«Газпром» вновь сократил план развития сети метановых автозаправок на Алтае

«Газпром газомоторное топливо» до 2023 года планирует открыть в Алтайском крае три новые станции заправки автомобилей метаном, сообщили altapress.ru в пресс-службе компании. В предыдущие годы представители компании озвучивали более амбициозные цели.

Где появятся новые метановые заправки?

Компания хочет запустить новые заправочные станции в Барнауле, Новоалтайске и Бийске. В «Газпром газомоторное топливо» подчеркивают: необязательно, что они заработают в 2023 году. Возможно, это случится и раньше. Все зависит от того, сколько времени потребуется представителям компании, чтобы найти подходящие участки и оформить документы, уточнили в пресс-службе.

Какие планы озвучивались ранее?

Из года в год заявленные намерения компании «Газпром газомоторное топливо» становятся все скромнее. В 2016 году заместитель директора компании Петр Евсейкин анонсировал в 2022 году семь новых объектов: четыре в Барнауле, два — в Бийске и еще один — в Новоалтайске. Также в планах «Газпром газомоторное топливо» было развивать систему мобильных заправочных станций, смонтированных на базе грузовых автомобилей.

В марте 2018 года представитель компании на совещании с перевозчиками говорил уже о четырех новых метановых станциях. И даже называл конкретные магистрали Барнаула, где они должны расположиться — Павловский тракт и улицу Загородную.

В Барнауле заработала первая в крае метановая заправка. Иван Кузьмин

Чем хорош метан?

Метан — самый экономичный вид топлива. Если литр дизельного топлива на АЗС в Алтайском крае стоит около 45−47 рублей, пропан-бутановая смесь (на ней ездит большинство переведенных на газ автомобилей) — 25−27 рублей, то метан — около 15 рублей.

Основными минусами метановых топливных систем считают громоздкость баллонов (из-за этого их редко ставят на легковые автомобили) и высокая стоимость оборудования. Впрочем, по расчетам компании «Газпром газомоторное топливо», срок окупаемости перевода на метан для автомобилей такси в среднем составляет семь месяцев, для «Газелей» — пять месяцев, для «ПАЗов» — четыре месяца.

Кто ездит на нем на Алтае?

В Алтайском крае метан как автомобильное топливо стали использовать с 2014 года. Тогда компания «ГАЗойл» открыла первую в Барнауле станцию на проспекте Космонавтов. Через два года ее выкупил «Газпром».

В Барнауле заработала первая в крае метановая заправка. Иван Кузьмин

Из крупных барнаульских перевозчиков на метан перешли лишь несколько. Например, предприниматель Алексей Килин (маршруты № 137 и 138), а также компании «Автомиг» и «Евротранс» (работают на маршрутах № 24, 120 и 125, Барнаул-Новоалтайск).



Несмотря на возможность существенно сэкономить, перевозчики не спешат переходить на метан. Во-первых, АГНКС в Барнауле по-прежнему всего одна. Во-вторых, на ней периодически происходят сбои.

Если сеть АГНКС заправок на Алтае будет развиваться, это будет стимулировать переход на метан, говорят перевозчики. Более дешевый вид топлива сегодня особенно актуален на фоне стабильного роста цен на дизель. Экономия на топливе позволит из обновлять автопарк и, возможно, не повышать цены на проезд.

Плюсы и минусы метана как топлива:

Плюсы:

Низкая стоимость топлива.

Экологичность ( метан «чище» бензина и пропан-бутановой смеси).

метан «чище» бензина и пропан-бутановой смеси). Высокое октановое число ( 102).

102). Невозможно что-то в него «подмешать».

Масляная пленка с цилиндров не смывается , и в них не происходит детонации , что продляет срок службы двигателя.

и в них не происходит детонации что продляет срок службы двигателя. Расход метана в кубометрах приблизительно равен показателям расхода бензина в литрах и даже чуть меньше.

Минусы: