ГИБДД Барнаула разыскивает неопознанные автомобили

В первом ДТП неустановленный автомобиль врезался в автомобиль «Ниссан Жук», припаркованный на ул. Малахова, в районе дома № 83. Столкновение произошло в период времени с 20:30 30 марта по 09:00 31 марта. Виновник аварии покинул место происшествия.
Второе ДТП произошло 28 марта, в 21:45 на Малахова, 138: неизвестный автомобиль врезался в припаркованный во дворе «Киа СЛС Спортедж». Водитель неустановленного авто также покинул место ДТП.
Граждан, располагающих какой-либо информацией по данным происшествиям просьба сообщить по тел. розыска: 393−605, 393−554 либо по тел. дежурной части: 391−090, 393−555.