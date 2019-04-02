ГИБДД Барнаула разыскивает неопознанные автомобили

ГИБДД Барнаула ищет свидетелей двух ДТП, произошедших 28 и 31 марта 2019 года. Виновники обоих аварий скрылись с места.

В первом ДТП неустановленный автомобиль врезался в автомобиль «Ниссан Жук», припаркованный на ул. Малахова, в районе дома № 83. Столкновение произошло в период времени с 20:30 30 марта по 09:00 31 марта. Виновник аварии покинул место происшествия.

Второе ДТП произошло 28 марта, в 21:45 на Малахова, 138: неизвестный автомобиль врезался в припаркованный во дворе «Киа СЛС Спортедж». Водитель неустановленного авто также покинул место ДТП.

Граждан, располагающих какой-либо информацией по данным происшествиям просьба сообщить по тел. розыска: 393−605, 393−554 либо по тел. дежурной части: 391−090, 393−555.