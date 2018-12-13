ГИБДД разрешит водителям не возить с собой права

По его словам, ГИБДД уже закупила 22 тыс. специальных планшетов, позволяющих идентифицировать человека по фотографии.
«Программный продукт сделан таким образом, что мы уже можем сфотографировать водителя и видеть выгрузку информации по нему», — сказал Черников.
Он отметил, что программа сравнит фотографию с той, которая имеется в базе Госавтоинспекции. Черников заявил, что всейчас технология только тестируется. Сроков ее полного запуска он не назвал.
Ранее в ГИБДД заявили, что временно отказались вносить поправки в Правила дорожного движения (ПДД), так как водители запутались в них.