ГИБДД разрешит водителям не возить с собой права

В ГИБДД готовятся определять личность водителя с помощью планшета. Если технология заработает, то водителям будет необязательно брать с собой права. Об этом этом глава ведомства Михаил Черников заявил газете «Коммерсантъ».

По его словам, ГИБДД уже закупила 22 тыс. специальных планшетов, позволяющих идентифицировать человека по фотографии.

«Программный продукт сделан таким образом, что мы уже можем сфотографировать водителя и видеть выгрузку информации по нему», — сказал Черников.

Он отметил, что программа сравнит фотографию с той, которая имеется в базе Госавтоинспекции. Черников заявил, что всейчас технология только тестируется. Сроков ее полного запуска он не назвал.

Ранее в ГИБДД заявили, что временно отказались вносить поправки в Правила дорожного движения (ПДД), так как водители запутались в них.