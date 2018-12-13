Громкая автопремьера под занавес года! Презентация нового NISSAN X-TRAIL пройдет в Автоцентре АНТ

В эту субботу, 15 декабря, в 12.00 Автоцентр АНТ , официальный дилер Nissan, приглашает всех жителей Барнаула на презентацию нового Nissan X-Trail .

В этот день автоцентр превратится в новогоднюю сказку, где для вас и ваших близких будет подготовлена торжественная презентация нового Nissan X-Trail с развлекательной программой, конкурсами и новогодними подарками от Автоцентра АНТ и партнеров мероприятия.

Для самых маленьких будет организована сказочная детская зона. Для самых творческих гостей мы подготовили мастер класс по изготовлению новогодних сувениров.

В этот день каждый желающий сможет пройти тест-драйв и почувствовать уникальные способности автомобилей Nissan. Для вас мы подготовили искусственные препятствия 4×4 и специальную труднопроходимую трассу приключений, где вы сможете лично проверить маневренность автомобилей на естественных внедорожных условиях.

Для всех гостей в этот день Автоцентр АНТ приготовил настоящее новогоднее чудо, которое бывает 1 раз в год — максимально выгодные условия на покупку автомобилей NISSAN.

Презентация нового NISSAN X-TRAIL пройдет в Автоцентре АНТ Источник: Автоцентр АНТ , официальный дилер Nissan

Не упустите возможность отлично провести этот день, получить предпраздничные эмоции и впечатления, а также шанс въехать в Новый год на новом автомобиле!

Ждем вас 15 декабря 2018 г. в 12.00 по адресу: Павловский тракт, 249-е, тел.: 8 (3852) 28-22-22



В качестве партнеров нашего мероприятия выступили крупнейшие компании в своей области.