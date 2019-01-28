Из-за военных в Алтайском крае 5 дней будут перекрывать дороги

Движение ограничат:
- 28 января с 21:45 до 00:45 на автодороге «(населенный пункт Украинский) — а/д Р-256 — граница Косихинского и Первомайского районов»;
- 29 января с 21:50 до 00:50 на автодороге «(населенный пункт Новокраюшкино) — а/д Новокраюшкино — Первомайское — а/д Р-256 — (населенный пункт Озерки)»;
- 30 января с 17:40 до 20:40 на автодороге «(населенный пункт Озерки) — а/д Р-256»;
- 31 января с 16:45 до 19:45 на автодороге «(граница Косихинского и Первомайского районов) — а/д Р-256 — (населенный пункт Украинский)»;
- 1 февраля с 4:50 до 7:50 на автодороге «(населенный пункт Озерки) — а/д Р-256 — Первомайское — Новокраюшкино».
Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.