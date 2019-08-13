К «призрачному» алтайскому туркластеру построят трехполосную дорогу

Власти Бийска объявили тендер на создание автодороги к туркластеру «Золотые ворота». Информация опубликована на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 18,1 млн рублей.

Планируется, что дорога будет трехполосной, по 3,5 м каждая полоса. Общая ширина проезжей части — 10,5 м. Длина дороги — 300 м.

Подрядчик должен будет провести весь комплекс работ от подготовительных до устройства освещения.

Деньги выделили из бюджета Бийска и края.

Согласно документации, закончить планируется до 16 ноября 2019 года.

Что такое «Золотые ворота»

Впервые о бийском автотуркластере заговорили в 2012 году, когда губернатор края Александр Карлин и министр спорта, туризма и молодежной политики РФ Виталий Мутко подписали соглашение о реализации в регионе проектов двух туркластеров — «Золотые ворота» и «Белокуриха».

«Их особенность в том, что они должны располагаться вне границ населенных пунктов и могут рассчитывать только на поток проезжающих мимо автотуристов», — говорил ранее в интервью altapress.ru Евгения Дешевых, начальник краевого управления по туризму.

Объем вложенных инвестиций по состоянию на февраль 2019 года составил 1,150 млрд рублей, в том числе внебюджетных — 800 млн.

Ранее в Госдуме заинтересовались судьбой бийского кластера «Золотые ворота Алтая» и расхождением данных по его строительству: Алтайский край одновременно отчитывается о его готовности на 7% и 74%. Парламентарии заявили о намерении лично посетить Бийск в 2019-м, и на месте разобраться, что все же происходит с объектом.

Ранее в кластере открылось придорожное кафе «Горная страна». Его владелец Алексей Саламатов рассказал altapress.ru, как встроился в кластер и какие перспективы у алтайского бизнеса, связанного с туризмом.