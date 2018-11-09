Как бесплатно провести выходные в шикарном отеле

С 29 октября по 10 декабря при заправке от 30 литров любым видом топлива получите возможность бесплатно отдохнуть в Altai Palace и получить 30 литров на дорогу.

Условия: Заправься от 30 литров с использованием бонусной карты; Зарегистрируй чек на сайте kdsaltai.tilda.ws Сохрани чек до момента розыгрыша; Жди результатов.

Акция. Источник: архив компании ЛУКОЙЛ

Чтобы зарегистрировать чек на сайте kdsaltai.tilda.ws необходимо заполнить форму и система выдаст вам порядковый номер.

Розыгрыши будут проводиться в два этапа: 19 ноября и 10 декабря 2018 г. Точное время будет озвучено заранее.

Победители будут выбраны генератором случайных чисел. И опубликованы в группе «ЛУКОЙЛ» Алтайский край, Республика Алтай а также на сайте kdsclub.ru.

В акции участвуют все АЗС «Лукойл» (ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт») на территории Алтайского края и Республики Алтай.

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Адреса АЗС: kdsclub.ru/nashi-azs3

АЗС «Лукойл» Источник: архив компании ЛУКОЙЛ АЗС «Лукойл» Источник: архив компании ЛУКОЙЛ АЗС «Лукойл» Источник: архив компании ЛУКОЙЛ АЗС «Лукойл» Источник: архив компании ЛУКОЙЛ АЗС «Лукойл» Источник: архив компании ЛУКОЙЛ АЗС «Лукойл» Источник: архив компании ЛУКОЙЛ АЗС «Лукойл» Источник: архив компании ЛУКОЙЛ

Организаторы акции: ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт», ООО «Кузбасский Деловой Союз». Сроки проведения: с 29 октября по 10 декабря 2018 г. Призы, участвующие в акции: 3 сертификата на проживание в отеле Altai Palace, 3 карты «Лукойл» на 30 или 70 литров, 5 бутылок незамерзающей жидкости (SP 4 литра), 10 кружек кофе Sweeter (объем 400 мл) и 6 сертификатов в «Макдоналдс». Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте kdsclub.ru.