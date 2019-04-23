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Как будут перекрывать дороги в Барнауле на 9 мая

Администрация Барнаула предупредила о перекрытии дорог на время подготовки и проведения Дня победы. Площадь Сахарова закроют уже 6 мая.

День Победы в Барнауле. 9 мая, 2016 год.
День Победы в Барнауле. 9 мая, 2016 год.
Алиса Дригина

Когда перекроют дороги в Барнауле:

6 мая

  • с 16:00 до 19:00 — площадь Сахарова.

7 мая

  • с 15:30 до 18:30 — площадь Сахарова.
  • с 17:00 до 21:00 — нечетная сторона проспекта Ленина (от Молодежной до Димитрова). Автобусы будут объезжать по ул. Советской, Комсомольскому проспекту, ул. Чкалова и далее по маршрутам.

Троллейбусы № 1 и № 7 будут ходить до остановки «Площадь Победы».

8 мая

  • с 12:00 до 15:00 — площадь Сахарова.

9 мая

  • с 8:00 до 9:30 — четная сторона пр. Строителей (от Ленина до Красноармейского) и ул. Чкалова.
  • с 8:00 до 22:00 — площадь Сахарова.
  • с 8:00 до 13:00 — пр. Социалистический (от Строителей до Молодежной) и ул. Димитрова (от Комсомольского до Социалистического).
  • с 8:00 до 13:00 — четная и нечетная сторона пр. Ленина (от Строителей до Чкалова).
  • с 13:00 до 17:00 — четная и нечетная сторона пр. Ленина (от Строителей до Гоголя).

Также будут перекрыты дороги в спальных районах. Подробнее можно посмотреть на сайте администрации города.

Как будет ходить общественный транспорт 9 мая вечером

После салюта в 22:00 барнаульцам по традиции можно будет ухать на общественном транспорте. Он будет ждать вдоль пр. Ленина (от ул. Кирова до ул. Димитрова), на остановке «Площадь Советов» и в районе пересечения пр. Красноармейского с ул. Молодежной.

От остановки «Аграрный университет» пассажиры смогут уехать на трамваях № 1 и № 7.

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