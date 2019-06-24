Как найти хорошего помощника в семье и работе?

Барнаулец Евгений Кораблин — начальник отдела логистики магазина «Технокухня» без автомобиля, по его личному признанию, не представляет свою жизнь.

Что нашел в новом кроссовере барнаулец и почему считает его лучшим помощником в работе и семейных делах, автовладелец рассказал altapress.ru.

Евгений Кораблин:

У меня хоть и офисная работа, но ездить приходится часто, в том числе на личном авто. Хотя свой автомобиль я покупал в первую очередь для семьи.

В мае 2019 года он стал обладателем нового Hyundai Tucson. За 1,5 месяца мужчина успел проехать на нем больше 7 тысяч километров — и ни разу не пожалел о покупке.

Его Hyundai Tucson — последнего поколения, в топовой комплектации Hi-Tech+. Покупкой мужчина доволен. Это его четвертый автомобиль, купленный в Автоцентре АНТ.

Евгений Кораблин:

До этого я брал два Hyundai Solaris, оба сдал по trade-in. Кстати, Tucson мы брали вместе с братом — он покупал точно такой же автомобиль, у нас только в цвете разница. Другие марки я не рассматривал: на «немце» я ездил, «японца» тестировал — все не то.

Причины смены машины Евгений объясняет не только желанием поездить на новинке, но и вполне приземленными объективными причинами.

Евгений Кораблин:

Семейство растет, да и хотелось иметь просвет побольше, полный привод — чтобы было больше возможностей для поездок за город. И вообще по соотношению цена-качество Hyundai Tucson — это более чем лучшее предложение. Если сравнить его с другими марками — такой класс и комплектация обойдутся значительно дороже.

На комфортных Hyundai Евгений ездил не всегда — было время, когда он катался на «Жигулях».

Евгений Кораблин:

Я считаю, что начинающему водителю надо прочувствовать отечественную машину: научиться ее ремонтировать, изучить устройство. А уже потом пересаживаться на комфортную иномарку.

Евгений Кораблин. архив фото Автоцентра «АНТ»

Лучший в своем классе

На тест-драйве Hyundai Tucson Евгений рассматривал варианты как с бензиновым, так и с дизельным двигателем, и остановился на последнем.

Евгений Кораблин:

Дизель более тяговитый — что, конечно, немудрено. Кроме того, меня порадовала шумоизоляция в этой конкретной комплектации. Я уже 7 500 км наездил, и ни разу не возникло мысли что-то добавить. Электропривод сидений — достаточно приятная вещь, но тут есть особенность: нельзя быстро откинуть спинку.

Эдакой «вишенкой на торте» Евгений считает адаптивный круиз-контроль. Его автомобиль способен считывать расстояние до впереди идущей машины и подстраиваться под ее скорость, а также реагировать на изменения дорожной обстановки вплоть до полного торможения.

Евгений Кораблин:

Система удержания в полосе просто неимоверно классно работает. Автомобиль идеально держит дорогу. В долгой дороге это очень помогает. И скорость я здесь чувствуется совсем по-другому, чем в моих предыдущих авто: еду 100 км/ч так, как будто это 50 км/ч.

Семья Евгения тоже довольна новой покупкой. Теперь Кораблины стали чаще выезжать за город. Они уже успели потестировать новый Hyundai Tucson на бездорожье — проверку он прошел.

Евгений Кораблин:

На прошлых выходных были в Горном Алтае, попробовали забраться на Акташинский ретранслятор. Туда, честно скажу, только подготовленные джипы заезжают. Мы добрались не до самого верха только из-за погоды — но я уверен, что Tucson это сможет.

Поразительная лояльность

С Автоцентром АНТ Евгений сотрудничает с 2015 года. При этом он имеет опыт работы с другими салонами и дилерами, и уверенно заявляет, что здесь работают наиболее лояльные сотрудники.

Евгений Кораблин:

Это даже удивляет. К примеру, меня в других салонах старались переубедить, что их авто лучше других брендов. А в АНТ я получил более чем адекватную консультацию. Кроме того, я неоднократно брал машину на тест-драйв, задавал кучу вопросов — продавцы тратили на меня много времени и реагировали на это нормально. Я в салон как как домой прихожу. К сервису у меня тоже нет никаких нареканий, ремонтируют здесь быстро — только детали порой ждать приходится, если они под заказ.

В семье Евгения Кораблина сейчас 7 автомобилей, купленных в Автоцентре АНТ. С 2010 году он берет автомобили с услугой trade-in.

Евгений Кораблин:

Мне очень нравится эта услуга. Меняешь авто без лишней головной боли. Эту машину я буду менять либо на следующий кузов, либо, если семья еще больше увеличится, возьму Santa Fe.

С какими скидками можно купить Hyundai Tucson сейчас

В период с 1 июня до 31 июля 2019 года действуют горячие скидки по программам обмена Вашего автомобиля на новый Hyundai, а также специальные скидки до 200 000р.

Подробности об организаторе акции, сроках и условиях можно узнать на сайте дилера по телефону (3852) 29−00−20 или пройти тест-драйв в Автоцентре АНТ по адресу г. Барнаул, Павловский тр.251Д

Следите за выходом в ленте новостей altapress.ru следующих интервью, в котором расскажем о интересных жителях нашего края и их отношении к автомобилям марки Hyundai.

Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д Телефон: (3852) 29−00−20 Сайт: www.hyundai-ant22.ru