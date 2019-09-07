Какие улицы перекроют на День города 2019 в Барнауле. Карта

Где и во сколько перекроют улицы в Барнауле?
7 сентября площадь Сахарова перекроют с 8:00 до 22:30.
Автомобилисты также не смогут проехать по проспекту Ленина на отрезке от пл. Октября до ул. Никитина с 9:00 до 19:00. Нечетную сторону проспекта (от улицы Молодежной до улицы Димитрова) откроют для транспорта только в 21:00.
На четной стороне пр. Ленина от ул. Чеглецова до ул. Петра Сухова движение будет закрыто с 19:00 до 23:00.
Также автомобили не смогут проехать по улице Георгия Исакова в районе площади Мира с 14:00 до 22:30.
Как будут ездить автобусы и троллейбусы?
Из-за перекрытия проспекта Ленина троллейбусы в течение дня будут ездить до площади Победы, а автобусы — через проспекты Комсомольский, Красноармейский.
- Автобусы № 1, 10, 24, 25, 29, 35, 53, 109, 109оп, 144 будут ездить по следующей схеме: … пр. Ленина — ул. Никитина — пр. Комсомольский — ул. Советская, далее — по маршрутам, в обратном направлении… пр. Ленина (пр. Калинина) — ул. Советская — пр. Комсомольский — ул. Никитина — пр. Ленина, далее — по маршрутам.
- Движение автобусов № 19, 20, 27, 55, 110 будет организовано по следующей схеме: … пл. Спартака (ЛДП «Спартак — 2») — пр. Красноармейский — пр. Строителей, далее — по маршрутам, в обратном направлении: …пр. Строителей — пр. Красноармейский — пл. Спартака (ЛДП «Спартак — 2»).
- Маршрутное такси № 6 будет организовано по следующей схеме: ул. Анатолия — пр. Комсомольский — ул. Советская — пр. Ленина, далее — по маршруту, в обратном направлении: пр. Ленина — ул. Советская — пр. Комсомольский — ул. Анатолия.
- «Маршрутка» № 41 будет ездить по следующей схеме: …пр. Ленина — пр. Строителей — пр. Красноармейский — ул. Партизанская, далее — по маршруту, в обратном направлении: …ул.Партизанская — пр. Красноармейский — пр. Строителей — пр. Ленина, далее — по маршруту.
Автобусы, маршрут который идет мимо парка «Солнечный ветер» на проспекте Ленина, 7 сентября поедут через проспекты Калинина и Космонавтов. Это связано с перекрытием участка проспекта Ленина между улицами Чеглецова и Петра Сухова.
- Общественный транспорт № 1, № 32, № 35, № 41, № 50, № 57, № 58, № 76 будет ездить по следующей схеме: …пр. Ленина — ул. Северо Западная — пр. Калинина — малая проезжая часть пр. Космонавтов — пр. Ленина, далее — по маршрутам, в обратном направлении — по маршрутам.
- Автобусы № 25, № 29 поедут по следующей схеме: …пр. Ленина — ул. Северо-Западная — пр. Калинина — пр. Космонавтов, далее — по маршруту, в обратном направлении — по маршруту.
- Троллейбусы № 1 будут ездить от конечного пункта «Барнаульский зоопарк» до троллейбусного депо.
Из-за перекрытия Георгия Исакова схемы движения изменят только три маршрутных автобуса — № 24, 29, 6.
- № 24, № 29 будет организовано по следующей схеме: … ул. Георгия Исакова — ул. Островского (четная сторона) — ул. Юрина — ул. Островского (нечетная сторона) — ул. Георгия Исакова, далее — по маршруту. В обратном направлении: ул. Георгия Исакова — ул. Островского (нечетная сторона) — ул. Юрина — ул. Островского (четная сторона) — ул. Георгия Исакова, далее — по маршруту;
- № 6 будет организовано по следующей схеме: … ул. Георгия Исакова — ул. Островского (четная сторона) — ул. Антона Петрова — разворот на пересечении ул. Антона Петрова с ул. Ленинградской — ул. Антона Петрова, далее — по маршруту, в обратном направлении: …ул.Антона Петрова — ул. Островского (четная сторона) — ул. Георгия Исакова, далее — по маршруту.