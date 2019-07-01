Что делать, если сумма компенсации ущерба за ДТП не покрывает ремонт?

В редакцию altapress.ru обратился автовладелец с таким вопросом: «В ДТП с мусоровозом был поврежден мой автомобиль, виновником происшествия был признан водитель мусоровоза, страховая компания возместила мне страховое возмещение в пределах лимита, однако данная выплата не покрыла причиненный ущерб. Могу ли я взыскать оставшуюся сумму ущерба с водителя мусоровоза».