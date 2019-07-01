Что делать, если сумма компенсации ущерба за ДТП не покрывает ремонт?

На вопрос ответила старший помощник прокурора Центрального района Барнаула Светлана Овчиникова:
Исходя из содержания ст. 1072 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо или гражданин, застраховавшие свою ответственность в случае, когда страховое возмещение недостаточно для того, что полностью возместить причиненный вред, возмещают разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба.
В данном случае ДТП произошло с участием специализированного транспортного средства — мусоровоза, следовательно, водитель, мог являться его собственником, арендатором или управляя им, исполнять трудовые обязанности.
В последнем случае, ответственность возлагается на работодателя, поскольку лицо, управляющее транспортным средством в силу трудовых отношений с собственником транспортного средства не признается владельцем источника повышенной опасности, ответственность в данном случае возлагается на работодателя, в остальных случаях — на водителя.
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