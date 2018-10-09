Лобовое стекло пробито: в Бийске автомобиль на скорости сбил пешехода.

ДТП произошло около 20:20 часов. По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-21103 сбил 42-летнего мужчину. Он пересекал дорогу не по пешеходному переходу. За рулем легковушки был 35-летний водитель.
В результате аварии пешеход получил травмы, мужчину увезли в больницу и госпитализировали.
На снимках с места ДТП видно, что автомобиль получил серьезные повреждения. От удара у него пробито лобовое стекло, помят капот.
Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Барнауле вечером 8 октября автомобиль Toyota сбил 81-летнего мужчину