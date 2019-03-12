Медосмотры и конфискации: весь алтайский бизнес заставили получать лицензии на автобусы

До 29 июня собственники почти всех автобусов в Алтайском крае должны получить специальные лицензии. Это касается и тех, кому раньше лицензии не требовалась — например, ведомствам и предприятиям со служебными автобусами. Их водителям придется проходить медосмотры, а с июля за езду без лицензии владельцев ждут большие штрафы — вплоть до конфискации.

Что произошло

1 марта 2019 года правительство РФ опубликовало постановление № 195. Оно расширяет перечень компаний, которым требуется получать лицензию.

Если раньше ее должны были получать только профессиональные перевозчики, обслуживающие пассажиров на регулярных маршрутах, то сейчас это требование распространилось практически на всех юрлиц и ИП-владельцев автобусов, уточнили altapress.ru в минтрансе Алтайского края.

Теперь лицензия нужна всем юрлицам, в автопарке которых есть автобусы, например, для доставки сотрудников на работу. Или владельцам заказных автобусов. Также новое требование распространяется и на школьные автобусы.

Нововведение касается как больших автобусов, так и малой вместимости, для управления которыми необходимы права категории D.

На вручении школьных автобусов. barnaul.org

Исключения действуют только для автобусов, которые не выезжают на дороги общего пользования (ездят только по территории заводов и т.п.) и спецслужб — полиции, МЧС, военным, скорой помощи и т.д. Новое требование также не касается частных лиц, которые используют автобусы в личных целях и не оказывают услуг по перевозке.

Что это значит

Государство усиливает контроль за владельцами автобусов ради усиления безопасности, уточнили в региональном минтрансе.

Правила лицензирование предполагают, что в организации должен быть работник, ответственный за безопасность дорожного движения. Также владельцам автобусов нужно организовать медицинские осмотры водителей как до, так и после рейса. Контролировать, как выполняются эти требования, уполномочен Ространснадзор.

Автобус. Дмитрий Кудрявцев

С 1 июля за отсутствие лицензии будут штрафовать. Физические лица заплатят 50 тыс. рублей, индивидуальные предприниматели — 100 тыс. рублей, а юридические лица — 400 тыс. рублей. При повторном нарушении транспортное средство конфискуют или приостановят деятельность перевозчика на 3 месяца.

Где выдают лицензии и сколько это стоит

Получать лицензию нужно в Ространснадзоре. Для этого нужно предварительно записаться на прием и подготовить пакет документов. Контакты и бланки заявлений можно найти на сайте минтранса Алтайского края.

Госпошлина на получение лицензии составляет 7,5 тысяч рублей. Она выдается на предприятие и действует на весь автопарк.