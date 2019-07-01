Мэр Новокузнецка обозвал владельца электрокара «существом из будущего» и обвинил в краже электроэнергии

Он опубликовал фотографию электромобиля, который подзаряжается от уличного столба.

«И до нас прогресс в виде бэушного электромобиля добрался! Вернее не до нас, а до нашего столба. Ладно бы просто до столба. Вот так они и будут пожирать наши ресурсы — существа из будущего! А вот существам из настоящего придётся ответить за воровство электроэнергии, за которую платит городской бюджет! Уверен, труда не составит найти этого Илона Маска!» — написал Кузнецов.

Между тем водитель вскоре объявился.

Он оставил комментарий на сайте Новокузнецк.ru, где пояснил, что использует электроэнергию из своей квартиры и исправно оплачивает начисленные по счетчику суммы.

Владелец электрокара указал, что кабель защищен устройством контроля утечки, а в целом система оборудована с учетом требований безопасности.

Он обратил внимание на то, что в столице Мосэнерго принимает заявки от граждан и устанавливает столбы освещения, оборудованные розетками, на придомовых территориях для зарядки электротранспорта.

«Вот они заботятся об экологии!» — указал горожанин.

Мэру пришлось удалить свой пост, пишет «Росбалт».

Ранее сообщалось, что электромобили в России могут получить номерные знаки зеленого цвета.

«В России электрокары получат „зеленые“ номерные знаки. Такая мера станет началом масштабной работы по популяризации электромобилей и позволит сделать экологичный транспорт узнаваемым», — сообщал советник соруководителя рабочей группы НТИ «Автонет» Роман Малкин.

Продажи электромобилей по всему миру ежегодно растут на 50−70%, однако в России тренд на «зеленый» транспорт пока еще только набирает обороты. Это связано с тем, что пока в стране мало зарядных станций, и высокая цена электромобилей не оправдывается их возможностями, считает Малкин.