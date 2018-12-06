Министр показал, как уничтожают дороги Алтайского края

По его данным, только в октябре 2018 года власти зафиксировали 1388 «перевесов». При этом большинство водителей избежали наказания, следует из его слов. Чтобы камеры автоматических комплексов, которые взвешивают автомобили в движении, не «поймали» их, 557 дальнобойщиков закрыли номерные знаки. 716 во время проезда по весам «маневрировали, что делает измерения нелегитимными», отметил чиновник.
Александр Дементьев напомнил, что сеть автомобильных дорог Алтайского края построили 1980-х годах, и краевые трассы не рассчитаны на движение современных большегрузов. Чтобы защитить дороги, в 2014 году в Алтайском крае при участии ГИБДД создали весовую службу.
В ее распоряжении 4 автоматизированных поста (взвешивают автомобили на ходу и фотографируют. Если водитель нарушает, собственнику машины приходит штраф) и 6 передвижных. Всего в службе трудятся 80 человек.
Александр Дементьев,
министр транспорта Алтайского края:
В 2017 году на федеральном уровне решили снять сотрудников ГИБДД с совместной работы, и ее эффективность значительно снизилась.
Чиновник продемонстрировал членам правительства, как по дорогам Алтайского края проезжают автопоезда массой свыше 100 тонн (при разрешенных 40) и в каким последствиям это приводит.