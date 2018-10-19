На Алтае 19-летний мотоциклист наехал на грузовик и опрокинулся

В Республике Алтай 19 октября опрокинулся мотоциклист. Пострадавшего молодого человека увезли в больницу, пишет ГУ МВД по региону.

ДТП произошло около 00:10 часов в селе Усть-Кокса. 19-летний житель района без прав управлял мотоциклом RACER-250. Во время движения парень допустил касательный наезд на грузовик ГАЗ-66, который стоял на обочине. Молодой человек не справился с управлением и съехал с дороги, мотоцикл опрокинулся.

ДТП в Республике Алтай 19 октября. ГУ МВД России по Республике Алтай

В результате ДТП мотоциклист получил травмы, его госпитализировали. У пострадавшего взяли анализ крови на алкоголь.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, проводят административное расследование.