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Автоновости

На Алтае посадили водителя, который насмерть сбил велосипедистку во время поездки за водкой

В Славгороде суд приговорил к 22 месяцам колонии водителя, который насмерть сбил велосипедистку и скрылся с места ДТП. Также он должен выплатить дочери погибшей 500 тыс. рублей. Об этом говорится в тексте решения суда.

Велосипед.
Велосипед.
Михаил Хаустов

Как сообщал altapress.ru, ДТП произошло в Славгороде 2 июня около 23 часов вечера на улице Северной. Автомобиль ВАЗ-21099 сбил 58-летнюю женщину-велосипедистку, которая ехала в попутном направлении. 28-летний водитель уехал с места аварии, но несколько дней спустя его нашли.

На суде выяснилось, что водитель в тот вечер ехал из алкогольного магазина, где купил бутылку водки. На его ВАЗе не горела правая фара. Перед наездом на велосипедистку водителя ослепили фары встречной машины. ПДД предписывают в такой ситуации включать «аварийку» и останавливаться, но водитель этого не сделал и продолжил ехать со скоростью 60 км/ч. Именно поэтому суд счел его виновным.

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