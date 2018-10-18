На Алтае спешивший на праздник водитель сказал, что слетел в кювет из-за кота

В Мамонтовском районе автомобиль ВАЗ слетел в кювет. Водитель сказал, что свернул с дороги, когда заметил на ней кота, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Там ВАЗ опрокинулся, в салоне было три человека.

Водитель рассказал, что он с друзьями торопился на праздник в соседнее село. Автомобиль ехал со скоростью около 130 км/ч. Мужчина заметил на дороге кота и решил съехать в кювет.

В результате ДТП пострадал один из пассажиров. Он получил перелом ребра.

У мужчины, который управлял ВАЗом, были признаки алкогольного опьянения. Более того, это не первый раз, когда полицейские застают подозреваемого в таком состояние за рулем, — отмечают в ведомстве.

В ближайшее время решат вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме того, крупный штраф грозит другу подозреваемого. Он — владелец автомобиля и доверил машину выпившему

Напомним, рано утром 18 октября в Бийске перевернулся автомобиль ВАЗ, водитель сбежал.