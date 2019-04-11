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12 апреля 0°C

На Алтае страховые компании стали меньше платить автовладельцам по ОСАГО

Впервые за последние 7 лет в Алтайском крае упали выплаты страховых компаний по ОСАГО. Их сборы также сократились. Об этом свидетельствуют данные Центробанка за 2018 год.

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Анна Зайкова

О чем говорит статистика

В 2018 году страховые компании выплатили автомобилистам Алтайского края чуть более 1,5 млрд рублей, что на 18% меньше, чем в 2017 году. Так произошло во второй раз за 15-летнюю историю ОСАГО в России (впервые это случилось в 2011 году).

За то же время страховые фирмы продали полисов ОСАГО на 2,448 млрд рублей, что на 8% меньше, чем годом ранее. При этом в целом по стране сборы страховщиков выросли на 2%.

Падение сборов продолжилось и в первом квартале, сообщили altapress.ru в Российском союзе автостраховщиков (РСА). В Алтайском крае, как и в целом по России, автовладельцы заплатили компаниям еще на 6% меньше.

«Это означает, что благодаря первому этапу индивидуализации тарифа ОСАГО в среднем стало стоить дешевле», — сказала пресс-секретарь РСА Вера Склярова.

При этом мониторинг altapress.ru показал: большинство крупных страховщиков ставки все-таки повысили.

Как эксперты объясняют тенденции

В РСА сокращение выплат объясняют тем, что все больше убытков возмещаются в натуральной форме (то есть автомобиль направляют на ремонт). Это лишает автоюристов возможности отсуживать у компаний дополнительные деньги. К тому же при такой форме возмещения период урегулирования убытка длиннее, чем при выплате деньгами (на ремонт автомобиля отводится 30 дней). Из-за этого такие убытки позже попадают в отчетность, что «создает сейчас впечатление снижения количества убытков», заявил глава РСА Игорь Юргенс.

Сокращение сборов эксперт объясняет двумя факторами. Во-первых, накопилась совокупная «скидка» автовладельцев за безаварийность. Во-вторых, сработала конкуренция между страховщиками. Прежний гегемон рынка «Росгосстрах» за несколько лет сократил свою долю, а остальные компании в борьбе за его клиентов снизили тариф.

Падение сборов не означает, что предпочитающих ездить без полиса «автогражданки» не стало больше. Об этом заявил начальник отдела мониторинга товарных, страховых и финансовых рынков минэкономразвития края Дмитрий Логачев, когда комментировал эту тенденцию осенью 2018 года По данным его ведомства, общее количество оформленных договоров ОСАГО осталось прежним.

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