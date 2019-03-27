На Алтае в аварии погиб несовершеннолетний водитель, пять пассажиров попали в больницу

Авария произошла на 35 километре автодороги «Усть-Сема-Чемал-Куюс».
По предварительным данным, несовершеннолетний водитель не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги, наехал на камень и опрокинулся. Водитель скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.
Пятерых пассажиров иномарки госпитализированы с травмами. Среди них — двое несовершеннолетних.
Сотрудники полиции установили владельца автомобиля и выясняют, как за рулем оказался несовершеннолетний. Проводится доследственная проверка.