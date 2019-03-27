На Алтае в аварии погиб несовершеннолетний водитель, пять пассажиров попали в больницу

27 марта около 00:30 в Чемальском районе Республики Алтай произошла смертельная авария. Автомобиль Toyota Caldina слетел с дороги и опрокинулся. За рулем иномарки находился 16-летний юноша, он погиб. Пятерых пассажиров госпитализировали, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай.