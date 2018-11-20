На каких улицах в Барнауле запретят ночную парковку

Ограничения вводят для того, чтобы припаркованные автомобили не мешали работе снегоуборочной техники. Зимой ограничения действуют с 22:00 до 7:00 часов. Автомобили, припаркованные в неположенных местах, будут эвакуировать, отмечают «Вести Алтай».
Запрет на ночную парковку будет действовать на следующих участках улиц Барнаула:
- нечетная сторона ул. Димитрова от проезда Политехнического до проспекта Ленина, а также от дома № 81 до дома № 79,
- четная сторона ул. Димитрова от проспекта Социалистического до проспекта Ленина,
- четная сторона ул. Молодежной от дома № 16 до проспекта Ленина,
- нечетная сторона ул. Молодежной в районе здания № 3 и на участке от здания № 108а по проспекту Комсомольскому до проспекта Сибирского,
- четная сторона ул. Малахова от дома № 7 по ул. Кошевого до Павловского тракта,
- нечетная сторона ул. Антона Петрова от ул. Шукшина до ул. Попова,
- проезжая часть по нечетной стороне ул. Шевченко в районе здания № 73а к3 по проспекту Комсомольскому,
- нечетная сторона ул. Путиловской от проспекта Комсомольского до проспекта Сибирского,
- четная сторона ул. Путиловской от дома № 26 до проспекта Комсомольского,
- по обе стороны ул.40 лет Октября от ул. Петра Сухова до малой проезжей части проспекта Космонавтов,
- по обе стороны ул. Тимуровской от малой проезжей части проспекта Космонавтов до ул. Эмилии Алексеевой,
- по обе стороны стороны ул. Георгия Исакова от ул. Покровской до малой проезжей части ул. Малахова,
- четная сторона ул. Папанинцев от дома № 114 до проспекта Красноармейского,
- малая проезжая часть по четной стороне ул. Малахова от ул. Гридасова до проезда Северного Власихинского,
- малая проезжая часть по четной стороне Павловского тракта от ул. Георгиева до ул. Попова,
- четная сторона ул. Островского от ул. Антона Петрова до дома № 68е по ул.Островского.