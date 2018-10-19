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На оживленном перекрестке в Барнауле отключили светофоры

В Барнауле 19 октября на одном из перекрестков отключили светофоры на несколько часов, пишет официальный сайт города.

Светофор.
Светофор.
СС0

Светофоры не работают из плановых ремонтных работ. Их отключили на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Партизанской с 9 до 15 часов.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.

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