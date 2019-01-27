На трассе Алтай-Кузбасс водитель снял на видео, как уходил от ДТП с автобусом и врезался в отбойник

Мужчина пишет, что авария произошла на 82 километре трассы Алтай — Кузбасс 25 января. На кадрах видно, что автобус выезжает на встречную полосу прямо перед легковушкой. Чтобы избежать удара водитель Lada поворачивает вправо и врезается в отбойник. О пострадавших не сообщается.
Момент ДТП с 40 секунды
В результате аварии Lada Kalina получила повреждения: у машины поцарапана боковая часть. Пострадал ли автобус, неизвестно.
Напомним, в этот же день на трассе Алтай — Кузбасс столкнулись лесовоз и грузовик. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир ЗИЛа.