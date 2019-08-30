Налог на дорогие автомобили в России предложили собирать по-новому

Счетная палата РФ (СП) по итогам аудита за 2016−2017 гг. заявила о несовершенстве начисления транспортного налога, говорится в отчете аудиторов.

В СП полагают, что действующая система начисления транспортного налога с повышающим коэффициентом работает неэффективно, так как в перечень легковых автомобилей стоимостью свыше 3 млн рублей попадают не все машины.

Так, в перечнях отсутствовали такие марки — Tesla Motors Model S, Mercedes-Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L, Mercedes-Benz S 63 AMG 4MATIC, Mercedes-AMG GLE 63, Jeep Grand Cherokee SRT8, BMW X6M50D, Porsche Cayman GТ4.

Налоговый кодекс нужно скорректировать в части параметров применения повышающих коэффициентов, заявили в СП. По мнению аудиторов, автомобиль нужно оценивать исходя из мощности и иных неотъемлемых характеристик, а не только стоимости.

Повышающий коэффициент

По закону, сейчас повышающий коэффициент 1,5 распространяется на автомобили стоимостью от 3 до 5 млн рублей. При этом налог на машины возрастом один-два года рассчитывается по коэффициенту, умноженному на 1,3, возрастом в два-три года — 1,1, пишет polit.ru.

Налог в двойном размере должны платить владельцы машин стоимостью в пять-десять млн рублей возрастом до пяти лет. Тройной налог — за модели по цене 10−15 млн рублей и возрастом 10−20 лет.