Названы самые популярные автомобили в России в 2018 году

Ассоциация европейского бизнеса ( АЕБ ) назвала самые продаваемые в России марки автомобилей в 2018 году, пишут РИА Новости.

По информации организации, на первом месте — Lada Vesta — за прошлый год продано 108 364 автомобиля. На второй строке также модель Lada — Granta — 106 325 машин. Замыкает тройку модель Rio от Kia, возглавлявшая рейтинг годом ранее: в 2018-м дилеры продали 100 148 машин.

На четвертом и пятом местах — две модели Hyundai — Сreta (67 588 штук) и Solaris (65 581 штука).

В десятке также есть еще две модели от Lada: Largus, занявшая седьмое место с результатом 44 072 проданные машины, и Xray на десятом месте с показателем 34 807 штук.

В докладе сказано, что всего в 2018 году автомобильный рынок в России вырос на 12,8%, до 1,8 млн реализованных авто.