Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 января -10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости
285

Названы самые популярные автомобили в России в 2018 году

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) назвала самые продаваемые в России марки автомобилей в 2018 году, пишут РИА Новости.

Автомобиль.
Автомобиль.
СС0

По информации организации, на первом месте — Lada Vesta — за прошлый год продано 108 364 автомобиля. На второй строке также модель Lada — Granta — 106 325 машин. Замыкает тройку модель Rio от Kia, возглавлявшая рейтинг годом ранее: в 2018-м дилеры продали 100 148 машин.

На четвертом и пятом местах — две модели Hyundai — Сreta (67 588 штук) и Solaris (65 581 штука).

В десятке также есть еще две модели от Lada: Largus, занявшая седьмое место с результатом 44 072 проданные машины, и Xray на десятом месте с показателем 34 807 штук.

В докладе сказано, что всего в 2018 году автомобильный рынок в России вырос на 12,8%, до 1,8 млн реализованных авто.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость