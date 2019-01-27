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28 января
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Автоновости
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Не опять, а снова: на выезде из Барнаула фура снесла ограничитель высоты и парализовала движение

На выезде из Барнаула 27 января большегруз врезался в железную ограничительную рамку. На месте аварии парализовано движение, пишут очевидцы в группе «Барнаул 22».

Фура сбила ограничительную рамку 27 января.
Фура сбила ограничительную рамку 27 января.
Евгений Крысов в vk.com/barneos22

На снимке с места ДТП видно, что фура сбившая ограничитель высоты, стоит посреди дороги. Рамка лежит на земле и мешает движению. О пострадавших не сообщается. Барнаульцы пишут, что Старый мост перекрыт.

Фура сбила ограничительную рамку 27 января.
Фура сбила ограничительную рамку 27 января.
Евгений Крысов в vk.com/barneos22

Напомним, несколько дней назад на выезде из Барнаула в районе Старого моста дорожники починили и немного передвинули ограничительную рамку, которую по официальным данным пять раз за пару месяцев сбивали грузовики.

Рамка стоит в районе бывшего поста ГАИ. Только за январь ее дважды сбивали грузовые автомобили. Еще три раза она падала в декабре. Речь идет о происшествиях, когда нанесенный ущерб был значительным, на самом деле нарушителей гораздо больше.

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