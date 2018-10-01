«Дорога в никуда»: бизнесмен и чиновник раскритиковали проект объезда вокруг Барнаула

Председатель правления Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц призвал остановить строительство под Барнаулом объездной дороги для грузового транзита. Это дорогостоящий, но бесполезный проект. С предпринимателем согласился замначальника комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Сергей Боженко.

Речь о целесообразности строительства объездной дороги зашла на совещании по проекту генплана барнаульской агломерации, который обсуждали 27 сентября в Минстройтрансе. Этот объект нанесен на карту как перспективный: обходит город с юго-западной стороны, уводя автопоток от Баюновских ключей к Бельмесево, далее через ленточный бор на Научный городок (см. карту ниже). Проектированием и строительством занимается «Алтайавтодор».

Юрий Фриц,

председатель правления Алтайского союза предпринимателей:

Я не могу представить, при каких обстоятельствах воспользуются объездной дорогой жители Барнаула и ближайших населенных пунктов. Она расположена в 40 км от города и может быть интересна отдельным гражданам Таджикистана и Узбекистана, провозящих транзитные грузы. Не пора ли остановиться? Мы потеряем десятки миллионов рублей на проектировании и миллиарды на строительстве. Для кого мы строим дорогу в никуда?

Со предложением согласился Сергей Боженко, который заявил, что изначально был против этого дорогостоящего ничем на обоснованного проекта.

Сергей Боженко,

замначальника комитета по строительству , архитектуре и развитию Барнаула:

Я езжу по городу и знаю, что у нас мало грузового междугороднего транзита. И это подтверждают данные Госавтоинспекции: новый коммунальный мост загружен только на 30%. Выход с павловского направления на Змеиногорский тракт можно осуществить другими путями. И эти направления существуют от Рубцовска до Павловска и Камня-на-Оби, также от Рубцовска до Белокурихи и Бийска. Но мне не удалось переубедить «Алтайавтодор» в нецелесообразности этого проекта. Преследуя интересы города, мне пришлось участвовать в нем и выбирать трассы без ущерба для горожан: мимо поселений, садоводческих товариществ, по просеке.

Боженко уверен, что вместо обхода стоит сосредоточится на городских улицах: расширить Змеиногорский тракт и улицу Аванесова, а также улицу Челюскинцев, продолжить дорогу по правому берегу реки Пивоварки с выходом с Павловского тракта в район поселка Кирова и дальше по просекам через Ленточный бор на Змеиногорский тракт. Этим можно нормализовать дорожно-транспортную ситуацию в краевой столице: дать возможность грузовому транзиту пройти со змеиногорского и павловского направления на Новый мост.

Присутствующий на заседании представитель «Алатайавтодора» заявил, что объездная дорога очень нужна городу. Она объединит пять выездов из краевой столицы и позволит транзиту с разных направлений миновать его. Отдаленность магистрали от города он объяснил тем, что проектировщики пытались минимизировать снос и выкуп объектов.

Боженко подытожил: решения приняты, документы подписаны, трасса выбрана, мероприятия по переводу земель в нужную категорию осуществляется. Разработан проект части дороги — юго-западного отрезка от Павловского до Змеиногорского тракта. Сейчас он проходит экспертизу.