Неработающие светофоры поставили центр Барнаула в пробку

Днем 9 сентября транспортный затор образовался на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной в Барнауле, сообщают пользователи социальных сетей.

Как отметили в паблике «Инцидент Барнаул», причина пробки проста — на перекрестке не работают светофоры.

В этой связи затор образуется в первую очередь по улице Молодежной, которая является второстепенной по отношению к проспекту Красноармейскому.