Несколько улиц на ВРЗ в Барнауле перекрыли на 20 дней

Перекрыты будут улицы Володарского, Парижской Коммуны в районе пересечения с бульваром 9 Января.
Это связано со строительством тепловой сети.
Участников дорожного движения просят быть внимательными и заранее выбирать маршруты объезда.
С 3 по 23 апреля в Барнауле закроют для движения две улицы в районе ВРЗ, сообщили в пресс-службе администрации города.
Перекрыты будут улицы Володарского, Парижской Коммуны в районе пересечения с бульваром 9 Января.
Это связано со строительством тепловой сети.
Участников дорожного движения просят быть внимательными и заранее выбирать маршруты объезда.
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