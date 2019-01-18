Обход Барнаула будет стоить не меньше 53 миллиардов рублей

Предварительная сметная стоимость строительство автодороги в обход Барнаула с третьим мостом через Обь оценивается в 53 млрд рублей. Но эта сумма еще скорректируется, рассказал министр транспорта региона Александр Дементьев.

Техническую часть проекта обхода главгосэкспертиза уже утвердила и сейчас проверяет сметную часть. После того, как она вынесет вердикт, будет известна точная стоимость масштабного транспортного проекта. Как следует из слов министра, корректировки, скорее всего будут: когда в 2017 году считали смету, битум стоил 13 тыс. рублей за тонну, сейчас почти вдвое выше. Также из-за роста цен на ГСМ подорожает доставка щебня и других материалов.

После того, как будет известна окончательная стоимость строительства, региональные власти смогут на уровне федерации заявить проект и претендовать на частичное финансирование из денег, собранных с владельцев грузовиков по системе «Платон», а также привлечь концессионера. Интерес к проекту уже высказали банки «Открытие» и «Газпромбанк», которые готовы предоставить концессионеру кредиты на строительство объекта, сообщил Дементьев.

Проект предусматривает, что если дорогу и мост построят при участии концессионера, проезд по магистрали может быть платным. Однако министр транспорта скептически относится к этой идее: он уверен, что многие люди не будут платить и поедут по более длинной, но бесплатной дороге.

Чиновник уверен, что объезд Барнаула и особенно еще один мост краевой столице нужны.

Презентация обхода Барнаула в минтрансе Алтайского края. altapress.ru

Александр Дементьев,

министр транспорта Алтайского края:

Раньше обсуждали: зачем запроектировали улицу Власихинскую от Попова до Павловского тракта? А потом федерация говорит: «У кого из муниципалитетов есть проекты? Дадим деньги!». Когда дорогу построили, там еще зайцы бегали. А теперь там все застроено. Не было бы проекта — не было бы до сих пор там этой дороги. Так что мы всегда должны думать на перспективу.

Он допустил, дорогостоящий обход могут построить не весь, а ограничиться только первым этапом: дорогой между Чуйским и Змеиногорским трактом, а также мостом. Барнаулу нужна еще одна переправа через реку, потому что старый мост рано или поздно закроют на реконструкцию. Скорее всего, это произойдет в 2020 году, предполагает чиновник.

Александр Дементьев,

министр транспорта Алтайского края:

Пропускная способность Нового моста около 75−80 тыс. автомобилей. Когда закроем Старый мост, летом там поедут порядка 120 тыс. Красноармейский и Ленинский проспекты «заткнутся». Мы будем извиняться, конечно. Но пока у нас нет другого моста.

Напомним, в 2017 году власти Алтайского края за 682 млн рублей подготовили проект обхода Барнаула. Его планируют построить для того, чтобы избавить город от транзитного транспорта, прежде всего грузового.

Предварительная схема обхода Барнаула Иван Кузьмин

Четырехполосная трасса длинною около 68 км будет начинаться от Павловского тракта в районе Новомихайловки, пройдет между поселками Новые Зори и Лесной, около Черницкого и пересечет Змеиногорский тракт вблизи Бельмесево. Далее пойдет мост и 15-километровая пойменная часть. После нее обход пересечет дорогу на Бобровку и Рассказиху в районе поселка Лесной Первомайского района и соединится с Чуйским трактом около деревни Покровка.