Общественники нашли нарушения почти на всех гарантийных дорогах Барнаула

На отремонтированных в 2017—2018 года дорогах Барнаула есть 65 участков с разрушениями покрытия проезжей части, тротуара или парковок. Таковы результаты обследования гарантийных дорог, которое провели эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Большая часть дефектов возникли после коммунальных аварий, прокладки коммуникаций или некачественного содержания дорог зимой. Возле стройплощадок, по оценке экспертов ОНФ, разрушено или демонтировано более 100 метров бортового камня.

Больше всего замечаний к состоянию дорог на улицах Ядринцева, Папанинцев, Профинтерна, Максима Горького, Автотранспортная, Заринская и на Красноармейском проспекте. На бульваре 9 Января из-за коммунальной аварии оказалась разрушенной половина проезжей части протяженностью более 250 метров, подчеркнули в ОНФ.

Часто асфальт разрушается вдоль трамвайных путей. К примеру, такая ситуация наблюдается на всем протяжении улицы Челюскинцев. Общественники считают, что необходимо менять технологии проведения работ и применения типов материалов при ремонте примыканий с трамвайными путями.

На улицах Новороссийской, Бехтерева, Матросова, Червонной, Германа Титова, Малахова, Смирнова, Северо-Западной асфальт начал шелушиться и выкрашиваться. Общественники считают, что эти дефекты во многом обусловлены некачественным содержанием дорог зимой, а на Южном тракте — нарушением технологии укладки асфальтобетона.

Министра транспорта Алтайского края поручил подрядчикам устранить дефекты до 20 мая по гарантии.