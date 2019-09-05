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Автоновости

Очевидцы сняли на видео, как на алтайской трассе полыхает грузовик

5 сентября на трассе Барнаул — Бийск загорелся грузовик. Об этом сообщили очевидцы в сообществе «Инцидент Бийск».

5 сентября 2019 на алтайской трассе загорелся грузовик
5 сентября 2019 на алтайской трассе загорелся грузовик
"Инцидент Бийск"

На видео запечатлено, как огнем охвачена кабина автомобиля. Пользователи в комментариях сообщили, что инцидент произошел на Беловском своротке.

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