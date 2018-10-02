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На сколько подешевела парковка у барнаульского вокзала

В Барнауле снизили стоимость суточного и месячного абонементов платной парковки на Привокзальной площади, пишет «Автодорстрой».

Платная парковка на Привокзальной площади
Платная парковка на Привокзальной площади
Анна Зайкова

Теперь суточный абонемент стоит 100 рублей, что на 50 рублей меньше, чем ранее. А абонемент на месяц подешевел почти на две тысячи рублей: он стоит 990 рублей.

Кроме того, ввели еще два вида месячных абонементов: дневной и ночной. Если пользователю удобно парковаться только днем или только в ночное время, он может купить один из таких абонементов. Цена каждого из них — по 495 рублей.

Цена на почасовое пользование парковкой не изменилась — 50 рублей. Первые 20 минут парковки — бесплатны, пишет официальный сайт города.

Читатели altapress.ru отмечают, что парковка на Привокзальной площади регулярно пустует. Автомобилисты предпочитают ставить машины в других местах.

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