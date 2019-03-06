​​​​​​​Перекрестить, а не провожать: в автовокзале Барнаула прокомментировали «бесчеловечную» систему безопасности

Согласно купленным билетам
К пропускной системе автовокзала привыкли те, кто пользуется услугами постоянно. Пассажиры, которые не были здесь давно, не перестают удивляться. Жительница Барнаула Ирина Алешина рассказала altapress.ru, как пыталась проводить пожилую родственницу в Бийск.
У нее было много тяжелых сумок, но Ирина не смогла пройти на платформы. Только после долгих уговоров охранник пропустил женщину, чтобы она помогла 87-летней пассажирке донести багаж.
Ирина Алешина,
жительница Барнаула:
Это просто возмутительно и бесчеловечно! Видно же, что человек пожилой! Почему на железнодорожном вокзале можно даже в поезд зайти, чтобы проводить людей, а здесь нет?
Требования к безопасности (в том числе антитеррористической) всех объектов дорожного хозяйства в стране прописаны в постановлении правительства РФ от 14 сентября 2016 года № 924.
Согласно документу, автовокзал поделен на зоны с режимами прохода: есть зоны свободного доступа, так называемый «критический элемент» (кассы и ряд других внутренних помещений), технологический сектор и сектор перевозки. Доступ в последний открыт только по перевозочным документам — билетам.
Закон и штраф
Информацию о требованиях федерального законодательства разместили на каждом шагу в здании автовокзала, но пассажиры все равно оказались не готовы.
Алексей Богданов,
директор Барнаульского автовокзала:
Откровенно говоря, мы тормозили выполнять все требования этого постановления, понимали, что будет неудобно для пассажиров. В последний момент поставили контрольно-пропускной пункт при выходе на платформы. И то только потому, что прошла проверка, и нас оштрафовали на 50 тысяч рублей.
По статье 11.15.1 Кодекса об административных правонарушениях за повторное нарушение требований безопасности автовокзалу грозит еще более внушительный штраф. В случае если будет причинен ущерб или вред здоровью, то наступит и уголовная ответственность.
Перекрестить автобус
В охранном предприятии «Багира», которое обеспечивает безопасность автовокзала, понимают, что человеческий фактор не отменить. Охранник, конечно, может пропустить сопровождающих, например, с пожилыми людьми, детьми или беременными. Но это будет нарушение закона.
«Всегда найдется тот, кому что-то не нравится, — говорит руководитель ЧОП „Багира“ Рушан Турчаев. — Это же не меленькая фирма, где все друг друга знают и за руку здороваются. Ежедневно через автовокзал проходит 3,5 тысячи человек, в месяц порядка 100 тысяч».
Автовокзал уже с начала 2019 года дважды проверила прокуратура по жалобам тех, кто возмущен системой пропуска на платформы. Сотрудники безопасности ведут видео и аудиозапись всех инцидентов.
Охранники ежедневно в начале смены проходят инструктаж о том, что надо быть «предельно вежливыми». Руслан Турчаев лично приносит извинения посетителям, если ситуация складывается не в пользу его сотрудников. Но так бывает не всегда.
Руслан Турчаев,
руководитель ЧОП «Багира»:
Я понимаю, что бабушке хочется проводить внуков. Но этим внукам уже лет 18−20. Они вполне могут самостоятельно зайти в автобус. А ей, конечно, хочется быть рядом, перекрестить внуков на дорогу, перекрестить автобус и идти домой со спокойной душой. А ее не пустили. И она стала писать. И не в Instagram, а в прокуратуру.
Почему «пищит» рамка
Ирина Алешина возмутилась не только тем, что ее не пустили на платформы, но и тем, что рамка металлоискателя на входе в автовокзал постоянно «пищит» на всех проходящих, но на это никто не обращает внимания. «Получается, что в само здание автовокзала заходит, кто хочет, а на платформы почему-то нельзя, — говорит Ирина. — Какая это тогда безопасность».
По словам Галины Субботиной, детектор действительно срабатывает на каждого входящего, показывая сотруднику безопасности, в каком именно месте могут находиться запрещенные предметы. Однако по тому же федеральному законодательству охрана досматривает не всех, а только 25% всех входящих.
Класс уязвимости
Часто пассажиры возмущены тем, что на других автовокзалах, даже в более крупных городах, например, Омске, нет такой строгой пропускной системы.
Согласно федеральному законодательству, все транспортные объекты разделены по так называемым «классам уязвимости» в зависимости от типа, расположения, пассажиропотока и множества других факторов. Уязвимость оценивают на федеральном уровне.
Барнаульский автовокзал относится к третьему классу, не самому высокому. Первая и вторая категории — это вовсе режимные объекты особой опасности с повышенной защитой. Как именно «категорируют» объекты и почему Барнаульский автовокзал требует такой защиты, сотрудники могут только догадываться.
Алексей Богданов предполагает, что дело может быть в большой протяженности государственной границы с Казахстаном и большом количестве международных и межрегиональных рейсов. Кроме того, Барнаул — транзитный пункт для туристического потока в Горный Алтай.
Алексей Богданов,
директор Барнаульского автовокзала:
Нам хотели дать первую категорию. Тогда нам надо было бы тут заборы поднимать и вышки с автоматчиками ставить. Мы специально ездили в Москву, чтобы добиться смягчения требований.
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