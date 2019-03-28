Перевозчик в Бийске заявил об убыточности и обвинил мэрию

Автобусы маршрута № 55 в Бийске выйдут на линию в апреле, сообщил «Бийский рабочий». Только обслуживать маршрут будет уже другой перевозчик.

Мэр Бийска Александр Студеникин заявил, что перевозчик Юрий Матусович на связь вышел не сразу, а потом все же объяснил снятие автобусов с маршрута убыточностью направления. Также он сказал, что маршрут в его сегодняшнем виде навязан мэрией и он не готов возить пассажиров.

Александр Студеникин,

глава администрации Бийска:

Куда уехали автобусы, в городе они или нет — не важно. По маршруту № 55 они не ходят. Городским транспортным диспетчерским центром направлены претензии, а контракт находится в стадии расторжения.

В мэрии говорят, что в первой половине апреля автобусы такой же вместимости, что и прежде, выйдут на маршрут. Обслуживать перевозки будут другие компании. Какие — не называется.

Также отмечается, что на работу другого маршрута этого же перевозчика — № 77 — текущая ситуация не влияет.

Напомним, 21 марта в Бийске неожиданно для пассажиров и властей не вышли на линию автобусы маршрута № 55. Для жителей двух микрорайонов это серьезная проблема — другой транспорт к ним не ходит.