Почему в Барнауле подорожало такси

Стоимость поездок в такси Барнаула заметно выросла, сообщают жители города. В службах заказа машин утверждают, что не меняли тарифов на проезд. Но есть другие факторы, из-за которых услуга стала дороже.

Что говорят пассажиры

Евгений,

житель Барнаула:

Несколько месяцев назад за поездку на расстояние до 5 километров я платил 100 рублей, то теперь за проезд по тому же маршруту просят уже 150. Аналогично и по другому направлению: где цена была 150 рублей, стала 200.

Анастасия,

житель Барнаула:

За поездки в пределах центра я привыкла платить 80−90 рублей. С осени плачу 90−120. А часто цены еще выше из-за того, что не хватает машин.

Такси в Барнауле Иван Кузьмин

Что говорят службы заказа

В пресс-службе компании «Максим» сообщили, что с лета не меняли тарифы и минимальная цена поездки в Барнауле составляет 80 рублей. В конце октября цену поездки подняли на 5 рублей, но только на поездки в часы пик — чтобы привлечь больше водителей.

Павел Стенников

начальник отдела по связям с общественностью сервиса заказа такси «Максим»:

Стоимость зависит от разных факторов, например, дорожной ситуации, спроса на поездки и количества водителей в конкретном районе города. Так, если в каких-либо районах спрос на такси существенно превышает количество водителей, готовых выполнять заказы, включается коэффициент, повышающий стоимость поездки. Это позволяет дополнительно привлечь водителей в эти районы и сократить время ожидания автомобилей для пассажиров. Но эти изменения носят кратковременный локальный характер.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» также сообщили, что сервис не менял тариф для Барнаула. Стоимость каждой конкретной поездки рассчитывает алгоритм, и кроме самого тарифа на нее влияет множество факторов, объяснили в компании. Два самых основных — это количество свободных машин вокруг пользователя в момент заказа и пробки по маршруту, который указал пользователь.

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Пресс-служба «Яндекс.Такси»:

В плохую погоду очень многие предпочитают вызвать такси, из-за чего спрос вырастает в несколько раз, и значительно превышает количество машин на линии. В Барнауле несколько дней были метели и гололёд, из-за этого в городе наблюдались большие пробки.

В таком случае алгоритм автоматически формирует повышающий коэффициент. В компании говорят, что это вынужденная мера, которая помогает воспользоваться такси тем, кому важно уехать максимально срочно, даже в периоды высокого спроса. «В такие моменты вместе с таксопарками-партнёрами мы стараемся вывести на линию как можно больше водителей, чтобы повышающий коэффициент как можно скорее исчез» — заверили в компании.

В фирме такси «Город» не ответили на просьбу дать комментарий. На сайте компании прайс-лист в последний раз обновляли 13 ноября 2018 года.