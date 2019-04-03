Почти 70 км федеральных трасс и два моста отремонтируют в Алтайском крае

В 2019 году дорожники отремонтируют 68 км федеральных трасс, сообщают в пресс-службе упрдор «Алтай». Также в планах ремонт двух мостов. В этом году в эксплуатацию планируют ввести участки трасс А-322 и Р-256 «Чуйский тракт».

Ремонт проведут на дороге от Сибирского и Новоалтайска, а также на трех участках А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан — в Топчихинском, Шипуновском и Поспелихинском районах. На обходе Бийска сделают шероховатую поверхностную обработку на протяженности 10 км.

Капитально отремонтируют мост через Ишу в Красногорском районе. Проезжую часть расширят до 10 метров. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2020-м.

Второй мост будут реконструировать в Троицком районе через Большую Речку. Там предстоит расширить мостовое полотно, заменить балки пролетных строений, восстановить опоры. Проезд откроют уже в ноябре, сообщают дорожники.