Погода парализовала движение на дорогах Барнаула

Места пробок традиционные. Автомобили застряли на двухкилометровом участке на Павловском тракте на подъезде к пр. Строителей. Также «стояла» улица Малахова на участке от улицы Транзитной до Антона Петрова.

На перекрестке улицы Попова и Павловского тракта произошло ДТП, поэтому скорость потока в сторону Взлетной не превышала 5 км/час. Чуть быстрее — 10 км/час — авто ехали в сторону Павловска. Тем, кто добирался до центра, пришлось постоять в пробке на ул. Матросова — от ул. Восточной до пр. Ленина, а затем и до Нового рынка. Также стояло движение и на самом пр. Ленина на отрезке от Горно-Алтайской.

Движение во многом затруднено погодными условиями. Утром на улице температура воздуха прогрелась до +1 градуса. Из-за этого снег на дорогах превратился слякоть. К вечеру погода ухудшится: из-за резкого похолодания до минус 17 градусов объявлено штормовое предупреждение. Ночью 10 ноября столбик термометра покажет -13 … -18 градусов, в северных районах похолодает до -25 градусов.

В крае ожидают дождь и мокрый снег, местами сильные осадки. Также прогнозируют метель и ветер, местами порывами до 25 м/с. Кроме того, на дорогах будет сильная гололедица и снежные заносы.