«Похулиганить можно, но недолго»: тест-драйв первого на Алтае электромобиля Mitsubishi

В марте барнаулец Андрей Аксенов стал первым в Алтайском крае обладателем Mitsubishi i-MiEV. Это самый компактный электромобиль в регионе. «Японец» удивляет горожан ярким внешним видом и тем, как обгоняет мощные бензиновые и дизельные авто. Андрей рассказал altapress.ru , сколько экономит благодаря электрокару и с какими недостатками своей новой машины ему приходится мириться.

Краткое содержание

Где купил , за сколько и зачем

Десятилетний Mitsubishi i-MiEV с пробегом всего 35 тыс. км обошелся Андрею Аксенову почти в 480 тыс. рублей. Сам электрокар в Японии в пересчете на рубли стоил 170 тыс. Остальное:

таможенная пошлина ( 15%);

15%); НДС ( 20%);

20%); утилизационный сбор ( 5,2 тыс. рублей);

5,2 тыс. рублей); свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства ( 12 тыс. рублей);

12 тыс. рублей); установка обязательной в России системы вызова спасателей ЭРА-ГЛОНАСС ( 27 тыс. рублей);

27 тыс. рублей); запасное зарядное устройство ( 12 тыс. рублей).

12 тыс. рублей). плата за услуги агентства , которое искало на японских аукционах подходящий вариант и помогало на всех этапах сделки;

которое искало на японских аукционах подходящий вариант и помогало на всех этапах сделки; доставка электрокара на автовозе от Владивостока до Новосибирска.

Покупка не была спонтанной, Андрей обдумывал ее три года. Изучал варианты, следил за динамикой цен, сомневался. Осенью 2018 года после очередного сильного роста цен на АЗС наконец решился и заказал «миявку», как он называет i-MiEV. Основной мотивацией стало желание экономить на топливе и других тратах на машину.

Mitsubishi i-MiEV Андрея Аксенова. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Выбор Андрея может удивить: Mitsubishi i-MiEV — непопулярный электромобиль. Гораздо чаще из Японии привозят более мощный и массивный Nissan Leaf. В Барнауле, Бийске и даже в алтайских райцентрах можно встретить уже около трех десятков таких электрокаров. А такую машину на учет в Алтайском крае поставили впервые, сказали Аксенову в ГИБДД.

Стоимость i-MiEV и Leaf примерно равна, и люди хотят за эти деньги получить «больше автомобиля», объясняет Андрей. «Всем надо мощнее, но никто не знает, зачем», — говорит он. Сам же Аксенов рассудил, что небольшой юркий автомобиль эксплуатировать в городе будет удобнее.

Чем интересен Mitsubishi i-MiEV

Андрей Аксенов,

владелец электрокара:

Никто не понимает, что это электрокар, но все реагируют на дизайн. Прохожие постоянно оборачиваются, рассматривают. Оно и понятна: машина маленькая, смешная.

Габариты «миявки» скромнее, чем у миниатюрного Daewoo Matiz — «японец» на 10 см короче и на 2 см уже. Но при этом конструкторам Mitsubishi удалось сделать электрокар просторнее. Андрей с ростом 177 см спокойно садится на заднее сидение за собой, и его колени при этом не упираются в спинку переднего кресла. Для автомобилей такого класса это большая редкость.

Mitsubishi i-MiEV Андрея Аксенова. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Андрей садится за руль, переводит селектор КПП в положение В. «Бомба, как я это называю», — говорит он и резко нажимает на педаль. Автомобиль подрывается, всех находящихся в салоне прижимает к сидениям. Динамика разгона как у седана с не менее чем 150 лошадиными силами под капотом. В этот момент даже не верится что находишься в скромной «табуретке» с двигателем мощностью 42 кВТ (64 л.с.).

Дело в том, что электродвигатель выдает эту мощность сразу: уже на 300 оборотах в минуту крутящий момент составляет 200 Hm.

Андрей Аксенов,

владелец электрокара:

Недавно ехал по ул. Власихинской, встал на светофоре. Со мной ровняется большой мощный универсал. Не помню точно, Subaru Forester, Toyota Caldina или что-то в этом роде. В нем молодой парень с девчонкой обсуждают, как видно по мимике, чего это, мол, эта мелкая пипетка залезла во вторую полосу. Загорается зеленый, я спокойно жму на газ и вижу этот универсал в зеркалах. У многих машин просто нет шансов догнать «миявку» в потоке.

Андрей отмечает, что и управляемость электрокара вполне себе спортивная. В этом помогает задний привод и низкий центр тяжести: под днищем находится батарея массой 260 кг. Из-за этого она фантастически устойчивая для такого класса, говорит Аксенов.

«Похулиганить на этой машине можно», — резюмирует собеседник. «Но недолго», — замечаю. «Но недолго», — соглашается Андрей.

Основной минус электрокара

Главный недостаток Mitsubishi i-MiEV — скромный запас хода. В мороз с включенной печкой (она у всех электрокаров сжирает немалую долю заряда) Андрей проезжал без подзарядки максимум 60 км. Когда потеплело — 85 км. Рассчитывает, что летом «дальнобойность» достигнет хотя бы 100 км.

Mitsubishi i-MiEV Андрея Аксенова. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Аксенов был к этому готов. Он покупал электрокар как второй автомобиль в семью. Для дальних поездок у него останется его Lada Kalina, а на i-MiEV он ездит только по городу. На день заряда вполне хватает, а на ночь ставит Mitsubishi на зарядку.

Заряжается машина от обычной розетки в гараже возле частного дома Аксенова. За 2,5 часа батарея наполняется энергией на 75%, на оставшуюся четверть требуется еще 2 часа.

Еще одно неудобство — бортовой компьютер постоянно корректирует прогноз запаса хода, поэтому невозможно точно предсказать, сколько удастся проехать. Прогноз зависит от температуры воздуха во время поездки, температуры во время зарядки, режима езды (экономичный или динамичный) и других факторов. Андрей уже приспособился: начинает поездку с режима «эко», а на обратно пути, если батарея позволяет, переходит в режим «бомба».

Главный плюс электрокара

За первые две недели владения i-MiEV Андрей сэкономил как минимум 4 тыс. рублей. Он считает так: зимой по городу на Kalina заправившись на тысячу рублей Аксенов проезжает 200−240 км.

Mitsubishi i-MiEV Андрея Аксенова. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

На Mitsubishi он проехал тысячу километров и потратил на зарядку всего около 600 рублей. Получается, электротяга в 8 раз экономичнее двигателя внутреннего сгорания.

Выходит, что за год Андрей при своих пробегах может сэкономить на бензине до 100 тыс. рублей. И это только экономия на топливе. Еще ему не придется тратиться на расходные материалы: моторное масло, фильтры, ремень ГРМ и прочее. У электрокара требуется периодически менять только антифриз системы охлаждения двигателя и инвертора. И раз в 100 тыс. км трансмиссионную жидкость в редукторе (на это требуется меньше литра обычного декстрона).

Главный вопрос здесь — надолго ли хватит батареи и сколько будет стоить ее заменить. Сейчас ее ресурс выработан примерно на 20%. Это оценка владельца, бортовой компьютер на i-MiEV не отображает этот показатель, как на Nissan Leaf.

Сейчас новая оригинальная литий-ионная батарея из Японии стоит в России 580 тыс. рублей. Китайцы предлагают за 480 тыс. рублей модель следующего поколения. Она железофосфатная, более долговечная, быстрее заряжается и менее чувствительная к морозам.

Андрей Аксенов,

владелец электрокара:

Рассчитываю проехать на своей батарее около 5 лет. Технологии дешевеют, и когда мне понадобится покупать новую, я думаю, они будут доступнее.

В целом Андрей Аксенов говорит, что не разочаровался в своей покупке — получил ровно то, на что рассчитывал. Сейчас он задумался о том, чтобы приобрести еще и электромотоцикл (многие знают Андрея еще и как байкера).

Какие еще плюсы и минусы есть у i-MiEV: