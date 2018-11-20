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Полиция с мигалками доставила роженицу в роддом

Сотрудники Алейской автоинспекции помогли женщине, роды которой начались в дороге, быстро добраться до родддома в Алейске, сообщает краевое управление ГИБДД.

Полицейские помогли роженице
Полицейские помогли роженице
Управление ГИБДД по Алтайскому краю

Полицейские: майор полиции Владимир Машкин и старший лейтенант полиции Иван Маслин — работали на маршруте патрулирования, когда заметили, что водитель одного из автомобилей «мигает» им фарами. Автоинспекторы остановились. Выйдя из автомобиля, взволнованный мужчина попросил полицейских помочь ему как можно быстрее довести роженицу до роддома, так как не знал города.

Инспекторы ДПС ГИБДД сопроводили машину до медучреждения, включив сирену и мигалки. Пациентку доставили своевременно, роды прошли благополучно. Сына назвали Кузьма.

Полицейские вручили женщине цветы и пожелали семейного благополучия, а малышу — расти здоровым и сильным.

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