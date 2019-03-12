Появилось видео ДТП, в котором Honda Fit на полном ходу разбивает грузовик в Новосибирске

Напомним, массовое ДТП случилось 11 марта на улице Красных зорь в Новосибирске.
Предполагаемые виновники ДТП пытались убежать с места происшествия, но они еле стояли на ногах, так что их легко остановили свидетели. В Honda Fit, которая была промаркирована знаком «Начинающий водитель», находились пятеро пьяных.
На перекрестке с улицей Краузе хэтчбек столкнулся с грузовиком, следом в него же врезались автомобиль Toyota Camry и кроссовер Citroen. Honda Fit уткнулась в сугроб.
Водитель Honda Fit отделался разбитыми носом и губой. Одного из трех пассажиров этого автомобиля увезли на «скорой». Другие участники аварии не пострадали.