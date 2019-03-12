Появилось видео ДТП, в котором Honda Fit на полном ходу разбивает грузовик в Новосибирске

12 марта в сообществе АСТ-54 опубликовали видео, на котором виден момент, как в медленно выехавший на перекресток грузовик врезается несущийся на большой скорости хэтчбек Honda Fit. В результате аварии с грузовика слетает будка. В эту аварию также попали еще два автомобиля.