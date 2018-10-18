Появилось видео с моментом смертельного ДТП на проспекте Ленина в Барнауле

В распоряжении altapress.ru появился ролик с моментом столкновения BMW X6 под управлением Александра Руденко и Renault Scenic 15 октября на проспекте Ленина. На кадрах видно, что удар был очень сильным.

ДТП с BMW X6 на проспекте Ленина. Барнаул, 15 октября 2018 года.

Авария произошла в 23:05 на перекрестке с улицей Анатолия. Столкнулись BMW и Renault Scenic. В первом ехал водитель и пассажир, во втором — водитель и четыре пассажира, в том числе два ребенка. Все погибшие в момент аварии были в Renault.

Как рассказали в полиции, 33-летний водитель BMW X6 ехал по проспекту Ленина в сторону речного вокзала. В это время по улице Анатолия двигался второй автомобиль в сторону Комсомольского проспекта. BMW на высокой скорости проехала регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезалась в Renault Scenic.

Из-за аварии на месте погибла 5-летняя девочка. Женщина и ее 3-летняя дочь скончались от полученных травм уже в больнице скорой помощи.

В эту же больницу госпитализированы водитель Renault и еще один его пассажир с травмами различной тяжести. 33-летней женщине, ехавшей на пассажирском сидении в BMW, оказана медицинская помощь на месте.

Напомним, Александр Руденко, водитель BMW, полностью признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием и оказать материальную помощь пострадавшим.

Мужчину заключили под стражу на 2 месяца до 15 декабря. Статья, по которой он обвиняется, предусматривает до 9 лет лишения свободы.