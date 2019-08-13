Появился рейтинг самых популярных подержанных автомобилей в России

Почти четверть российского рынка автомобилей с пробегом приходится на марку Lada, пишут РИА Новости со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

По информации специалистов, в июле продали более 122 тысяч вазовских машин, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также в топ-3 рейтинга — японские Toyota и Nissan (54,7 и 27,6 тыс. проданных машин соответственно). За ними — корейские Hyundai (26 тыс. единиц) и Kia (24,5 тыс. единиц).

Отметим, что всего за июль в России продали 492,4 тыс. подержанных автомобилей — на 5,4% больше в сравнении с июлем 2018 года.

Напомним, ранее эксперты аналитического агентства «Автостат» составили рейтинг самых популярных иномарок по продажам в России за первое полугодие 2019 года.