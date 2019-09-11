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Праздник в подарок: как в Барнауле в День города прошло грандиозное Автошоу 2019

Грандиозное автошоу с экстремальными заездами, невероятными трюками, бодрой музыкой и яркой концертной программой — такой подарок преподнес барнаульцам на День города Автоцентр АНТ. Праздник длился целый день на площадке перед ТРЦ Galaxy.

Автошоу 2019.
Автошоу 2019.
Семён Рогожников

Программа была насыщенной, много зон активностей для взрослых и детей, гости насладились тест-драйвом с экстремальным прохождением внедорожных препятствий по преодолению горок, бревен, специально созданных качелей, колодцев, рельсов. Специально для праздника и зрелищности были построены две трассы — среднего и высокого уровня сложности для автомобилей Hyundai, Mitsubishi, Nissan. Специально для этого праздника, организаторы подготовили экстремальные заезды через диагональное вывешивание автомобилей Mitsubishi и проезд «железных коней» через 12-метровый бассейн, наполненный водой.

Все желающие могли познакомиться вживую с интересующими их машинами — к просмотру были представлены 23 автомобиля Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Datsun и Infiniti.

Автошоу 2019.
Автошоу 2019.
Семён Рогожников

А те, кто пожелал узнать все детали о покупке авто, приняли участие в ярмарке кредитов и страховок, которые провели банки-партнеры в лице ООО «Русфинанс Банк», «Сетелем Банк» ООО и ПАО «Совкомбанк» и Банка ВТБ (ПАО). В итоге горожане получили возможность прямо на месте подать заявку на приобретение машины.

Автошоу 2019.
Автошоу 2019.
Семён Рогожников

Праздник носил поистине семейный формат — маленьких гостей ждали отличная музыка, тематические зоны, игровая площадка с батутом, аниматорами, аквагриммом, а также сладкие угощения и сюрпризы.

Автошоу 2019.
Автошоу 2019.
Семён Рогожников

Яркую атмосферу праздника обеспечил генеральный партнер Автошоу-2019 — энергетический напиток «Таргет», порадовавший барнаульцев новинками, дегустациями, конкурсами, зажигательными шоу и подарками.

Автошоу 2019.
Автошоу 2019.
Семён Рогожников

Любителей культурного досуга ждали выступления «Русского камерного оркестра города Барнаула», дуэта «TWINS», ансамблей «Огоньки» и «Вечерки», а также духовового оркестра «Ритм бент» детской школы искусств № 8 и артистов музыкального театра. Также на радость публике состоялся флешмоб от краевой спортивной школы «Олимпийского резерва» и был представлен показательный номер Алтайской краевой федерации «Универсальный бой».

Автошоу 2019.
Автошоу 2019.
Семён Рогожников

Автоцентр АНТ — официальный дилер легендарных марок Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Datsun и Infinity благодарит всех гостей, партнеров и своих клиентов за участие в Автошоу 2019.

Автоцентр АНТ всегда рад своим постоянных и новым клиентам и гарантирует предоставление выгодных условий по обслуживанию и приобретению автомобиля!

  • Datsun, (3852) 28−22−11
  • Hyundai, (3852) 29−00−20
  • Infiniti, (3852) 28−22−22
  • Mitsubishi, (3852) 29−00−29
  • Nissan, (3852) 28−22−22

Сайт: www.ant22.ru

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