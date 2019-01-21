«Эвакуировать авто надо в Ребриху»: 14 откровенных цитат министра транспорта Алтайского края

Руководитель нового ведомства — министерства транспорта Алтайского края — поражается росту автомобилизации в региона и скептически относится к платным парковкам. Об этом Александр Дементьев рассказал во время своей первой большой встречи с журналистами в новой должности. Публикуем наиболее яркие реплики из этого разговора.

О том , как получил должность:

— Виктор Петрович (Томенко, губернатор Алтайского края — прим. ред.) пригласил меня по телефону. Мне было комфортно работать в Счетной палате, я получал там новые компетенции: это своеобразная работа, где много финансово-правовых тонкостей. Но я хотел вернуться в Барнаул, ведь у меня здесь мама, теща и сестра, поэтому согласился на такое предложение.

О понимании проблем отрасли:

— Не могу сказать, что изучил положение дел детально. Когда приносят отчеты на бумагах, это одно. Но дороги надо проехать, прочувствовать на себе, пообщаться с жителями, посмотреть своими глазами. Думаю, к лету я объеду все основные трассы.

Об основных задачах:

— Нам важно расширить Чуйский тракт до I категории (четыре полосы с разделительным барьером — прим. ред.) на всей протяженности от границы с Новосибирской областью до Новоалтайска. Потом двигаться в сторону Бийска. Также продолжить ремонт трассы на Камень-на-Оби и организовать передачу трассы через Ребриху в федеральную собственность. И еще один важный проект — обход Барнаула (подробнее комментарий Александра Дементьева об этом проекте читайте здесь — прим.ред.).

Ремонт водопропускной трубы на Чуйском тракте пресс-служба Главстроя Алтайского края

О воронежском периоде:

(В 2014−17 годах Дементьев руководил департаментом транспорта и автодорог администрации Воронежской области, где подвергся критики губернатора и некоторых СМИ):

— Вопросы, которые ставил губернатор, в принципе были выполнены. Из того, что не получилось — привлечь больше средств федерального бюджета. Но дело в том, что эти деньги стали идти на более крупные транспортные проекты — Керчинский мост и развитие Дальнего Востока. Снижение доли акцизов, поступающих в региональных бюджет, привело к тому, что пришлось корректировать планы на менее амбициозные.

Я человек открытый, формализм ни в работе, ни в общении мне не нравится. Задали прямой вопрос — получили ответ. В Воронеже раз в квартал ходил в дом журналистов. Там собираются по 50 человек, вопросы задают 5−7. А кто молчал, пишут потом «Со мной не хотят общаться». На следующей встрече спрашиваешь их: «Есть вопросы?». Нет. И все повторяется.

О проблемах старого моста:

— С этим мостом беда. Его построили в 1969 году, и уже в 1972 году стали ремонтировать. Там жесткие бетонные эстакады стыкуются со старой металлической фермой, которая не такая жесткая, так как должна «играть». И вот на этом участке всегда проблема. По плитам там тоже вопрос: напрямую бетон с железобетонном «дружит» не очень хорошо.

О том , автомобилисты или пешеходы должны быть в приоритете:

— Всегда должен быть баланс. Если хорошо, то всем одинаково. Если плохо, то тоже всем. Это честно, согласитесь?

О проблемах с качеством дорог:

— Дефекты, как правило, происходят не из-за одного человека. Сначала на заводе кто-то отвлекся, прозевал и пересыпал минерального порошка. Потом доставили с нарушениями, затем недоукатали. Одно на другое накладывается. Но этого становится меньше: за такое предусмотрены большие штрафы для подрядчиков, и мы заставляем их все переделывать. Поэтому им невыгодно плохо делать.

Об идее платных парковок в центре Барнаула:

— Какой будет их цена? Нужно учитывать доходы наших граждан. Если они будут пустовать, кто их будет содержать? Другое дело, что на пешеходных переходах и газонах не должны парковаться. Автомобили нарушителей надо эвакуировать, например, в Ребриху, чтобы у водителя не было желания нарушать еще раз.

4 место. пересечение Новосибирского тракта и Чуйского тракта. letim-visoko.ru

Об интересе к передовому опыту:

— Я смотрю Варламова (блогер, рассказывает об устройстве городов — прим. ред.). По урбанистике там есть очень интересные для меня решения — я ведь начинал в комитете по благоустройству Барнаула. Помню, как мы впервые высадили тюльпаны и их сразу стали воровать. А потом привыкли, и сейчас весь город в тюльпанах, как в Голландии.

Изучаю передовой опыт и в дорожном строительстве. Тем более, у нас тоже есть импортная техника и новые технологии — ресайклер и современный асфальто-бетонный завод.

О том , если ли вина ровных дорог в резонансных ДТП:

— Если из психучреждения сбежал человек и бьется головой о все стены, будем ловить его или стены пенопластом обклеивать? Как можно угадать, когда один человек, нарушая все правила дорожного движения, убьет другого?

О росте автомобилизации:

— За 5 лет, пока меня не было, машин стало значительно больше. Но зато люди стали друг друга пропускать, в том числе на кольцах. Автомобилизация увеличивается не только в городе: раньше в селах было по три машины, а теперь авто в каждом дворе. А дорог изначально не было. Но по Конституции каждый имеет право на передвижение, и мы вынуждены обеспечить эту автомобилизацию. И хорошо, что люди стали лучше жить.

Об общественном транспорте:

— В выходные я пешеход. Люблю на трамвае проехать. Сядешь в «семерочку», едешь, в окошко смотришь — хорошо.

Трамвай не может проехать из-за нарушителей ПДД. Ул. Советской армии. altapress.ru

Никто не хочет бросать электротранспорт. Сейчас разрабатываем мероприятия для его поддержки. Например, Бийск рассматривает вариант купить 2−4 б/у трамвая, которые ездили в Москве. В Барнауле планируется замена оборудования на тяговых подстанциях, которая должна увеличить энергоэффективность на 15−20%. Потом заменим приводы на вагонах, что даст еще 25−30%.

О том , где лучше дороги:

— В Барнауле и Воронеже ситуация примерно одинаковая. И до БКД (федеральная программа по масштабному ремонту дорог в крупных городах в 2017—2018 годах — прим. ред), и после. И на региональных дорогах примерно та же картина. А вот в Рязани, Брянске — беда. В Уфе дорог тоже нет.

О любимых книгах и музыке:

— Сейчас читаю сборник новелл «Тысяча великих историй мира». Любимый автор — Рылеев. У него очень хорошие поэмы и лирика, посвященная женщинам, которых он любил. Из музыки много что нравится. Мне сын дал несколько флэшек, и вчера я слушал в машине «Кино», сегодня — «Басту».