Прокладки, кетчуп, майонез: в Барнауле водителя наказали за парковку не по правилам

Неизвестные, но очень возмущенные люди решили проучить водителя, которые, по их мнению, неправильно припарковался в Барнауле около торгового центра. Машину предположительно облили кетчупом и майонезом и обклеили женскими прокладками, некоторые из которых помазали чем-то красным.