Простые ДТП можно будет оформлять через мобильное приложение

В России разработают мобильное приложение, через которое можно будет самостоятельно оформить европротокол ДТП, сообщают « Ведомости ». В нескольких регионах система должна заработать уже в 2019 году, добавляет ТАСС .

Приложение свяжут с порталом госуслуг, чтобы можно было идентифицировать гражданина. Данные участника ДТП и системы АИС ОСАГО будут вноситься в электронное извещение автоматически. При соблюдении ряда условий, это считается «надлежащим исполнением требований закона об ОСАГО».

Условия для оформления ДТП через мобильное приложение

В аварии участвовали только два автомобиля.

У владельцев авто есть полисы ОСАГО.

В ДТП нет пострадавших.

Ущерб по предварительным оценкам не превышает 100 тыс. рублей ( в Москве и области , Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 400 тыс. рублей).

в Москве и области Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 400 тыс. рублей). Участники ДТП согласны в определении виновника.

Проект по разработке и внедрению мобильного приложения и европротоколов ДТП разработал Минкомсвязи и Центробанк. Для его внедрения правительство России подготовило соответствующее постановление.