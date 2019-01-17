Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 января -10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости
113

Простые ДТП можно будет оформлять через мобильное приложение

В России разработают мобильное приложение, через которое можно будет самостоятельно оформить европротокол ДТП, сообщают «Ведомости». В нескольких регионах система должна заработать уже в 2019 году, добавляет ТАСС.

ДТП около "Арены".
ДТП около "Арены".
vk.com/barneos22

Приложение свяжут с порталом госуслуг, чтобы можно было идентифицировать гражданина. Данные участника ДТП и системы АИС ОСАГО будут вноситься в электронное извещение автоматически. При соблюдении ряда условий, это считается «надлежащим исполнением требований закона об ОСАГО».

Условия для оформления ДТП через мобильное приложение

  • В аварии участвовали только два автомобиля.
  • У владельцев авто есть полисы ОСАГО.
  • В ДТП нет пострадавших.
  • Ущерб по предварительным оценкам не превышает 100 тыс. рублей (в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 400 тыс. рублей).
  • Участники ДТП согласны в определении виновника.

Проект по разработке и внедрению мобильного приложения и европротоколов ДТП разработал Минкомсвязи и Центробанк. Для его внедрения правительство России подготовило соответствующее постановление.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость