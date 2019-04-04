Путин въехал в цех Mercedes-Benz на российском бронированном лимузине

На открытие немецкого завода Владимир Путин приехал на российском Aurus — бронированный лимузин въехал прямо в цех предприятия. Глава государаства осмотрел конвейерную линию и кузовной цех.

Также президента попросили расписаться на новом Mercedes — Путин оставил автограф на капоте.

Хулиганы какие-то весь капот мерсу исцарапали pic.twitter.com/QgA6bphPDb — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 3 апреля 2019 г.

Mercedes стал последним игроком большой немецкой тройки, у которого в России теперь есть локализованное производство легковых машин, пишет bfm.ru. Первыми были BMW и Volkswagen. Путин заверил, что российский рынок перспективный, и Mercedes о своем решении точно не пожалеет.

Владимир Путин.

президент РФ:

Вы знаете, что и ваш покорный слуга, многие коллеги пользовались и до сих пор еще пользуются автомобилями Mercedes, который себя зарекомендовал как автомобиль высшего качества во всем мире. У российских потребителей Mercedes точно совершенно будет пользоваться популярностью.

Фурор

Дмитрий Смирнов, корреспондент кремлевского пула рассказал: «То, что Владимир Путин приедет на Aurus, было предсказуемо. То, что он въехал именно в цех завода Mercedes, который приехал открывать, видимо, такое стечение обстоятельств. Получилось на этом контрасте, что на немецкий автомобильный завод, славящийся своей продукцией, президент приехал на российском лимузине. Это действительно произвело фурор, сбежались работники предприятия, когда это стало возможным уже, посмотреть, пофотографировать лимузин».

Мощность завода

Проектная мощность нового завода в Подмосковье — 25 тысяч автомобилей в год. Число рабочих мест при полной загрузке — тысяча человек. Завод начнет с локального производства седана Е-класса, затем наладят выпуск внедорожников.