Снизили цену: самую дорогую дорогу в России построят за 1 триллион рублей

Росавтодору удалось снизить стоимость трассы Джубга — Сочи, которая ранее оценивалась в 1,6 триллиона рублей, пишут «Ведомости». Теперь реализация проекта обойдется в 1 триллион рублей. И это будет самая дорогая дорога в стране.

Проект скоростной 119-километровой трассы вокруг черноморского побережья месяц назад представили в Минтрансе, где посчитали строительство нецелесообразным из-за слишком высокой цены и технически сложного проекта.

Министр транспорта Евгений Дитрих обещал рассмотреть включение дороги в комплексный план, если проект «будет востребован и не запределен по цене».

Существующая дорога от Джубги до Сочи сильно перегружена, пробки растягиваются на километры, на многих участках это двухполосный серпантин. Движение периодически приостанавливается, только в этом году — минимум дважды.

Росавтодор уже нашел способ снизить смету более чем в 1,5 раза, сократив протяженность до 80,5 км. Хотя проект в документах по-прежнему именуется Джубга — Сочи, теперь Росавтодор предлагает строить дорогу до Сочи не от Джубги, а от Туапсе. Но строиться она будет существенно дольше, чем предполагалось ранее, — до 2037 года вместо 2024−2025 годов.

Для сравнения, Крымский мост, по официальным данным стоил 228 миллиардов рублей.