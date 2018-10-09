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10 октября
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Скандальную барнаульскую автомойку замаскировали под туристический объект

На автомойке самообслуживания, которую со скандалом строят на Демидовской площади, появились ретрофотографии и исторические изображения города. Строение пытается мимикрировать под окружающую историческую застройку.

Автомойка на Демидовской площади.
Автомойка на Демидовской площади.
Анна Зайкова.

На фасаде автомойки, обращенном на проспект Красноармейский, теперь есть несколько сообщений с фотографиями. На одном рассказано о создании Соборной площади, которую в 1917 году переименовали в пл. Свободы. Она долго была административным центром города.

Другое изображение демонстрирует первое каменное здание Барнаула — Петропавловский Собор. Также горожане могут узнать краткую историю первого горного госпиталя и училища, Демидовского столпа и Петропавловской улицы (Ползунова). В центре композиции — фрагмент генерального плана города, датированный 1826 годом.

Сама автомойка обшита панелями, повторяющими цвет соседнего магазина «Мария-Ра», где ранее размещалась богадельня сереброплавильного завода. Верхнюю часть украшает декор, напоминающий карниз исторических объектов.

Автомойка возникла в историческом центре города неожиданно для чиновников. Выяснилось, что строит ее предприниматель, который арендовал участок у компании «Мария-Ра». По его словам, он работает без нарушения закона — возводит объект без специальных разрешений так как это не капитальное строительство.

Мэрия намерена остановить его, подав иск в суд. Первое заседание состоится 18 октября. Сам собственник проекта рассказывал altapress.ru, что запустит проект в середине октября.

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