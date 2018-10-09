Скандальную барнаульскую автомойку замаскировали под туристический объект

На автомойке самообслуживания, которую со скандалом строят на Демидовской площади, появились ретрофотографии и исторические изображения города. Строение пытается мимикрировать под окружающую историческую застройку.

На фасаде автомойки, обращенном на проспект Красноармейский, теперь есть несколько сообщений с фотографиями. На одном рассказано о создании Соборной площади, которую в 1917 году переименовали в пл. Свободы. Она долго была административным центром города.

Другое изображение демонстрирует первое каменное здание Барнаула — Петропавловский Собор. Также горожане могут узнать краткую историю первого горного госпиталя и училища, Демидовского столпа и Петропавловской улицы (Ползунова). В центре композиции — фрагмент генерального плана города, датированный 1826 годом.

Сама автомойка обшита панелями, повторяющими цвет соседнего магазина «Мария-Ра», где ранее размещалась богадельня сереброплавильного завода. Верхнюю часть украшает декор, напоминающий карниз исторических объектов.

Автомойка возникла в историческом центре города неожиданно для чиновников. Выяснилось, что строит ее предприниматель, который арендовал участок у компании «Мария-Ра». По его словам, он работает без нарушения закона — возводит объект без специальных разрешений так как это не капитальное строительство.

Мэрия намерена остановить его, подав иск в суд. Первое заседание состоится 18 октября. Сам собственник проекта рассказывал altapress.ru, что запустит проект в середине октября.